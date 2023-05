Spezia-Milan 2-0: Pioli dopo la Champions crolla anche in Serie A

Clamoroso al Picco. Milan a picco. Lo Spezia ha battuto i campioni uscenti. Firmato Wisniewski ed Esposito. Forse con la testa alla Champions, il rimaneggiato Milan non ha fatto un partitone contro uno Spezia disperato. Pensando a una partita difensiva, Semplici aveva optato per la difesa a tre, con Amian e Reca sulle linee esterne. Scelta azzeccata. Dopo una serie di risultati preoccupanti, lo Spezia ha subito l'attacco rossonero (palo di Tonali), riuscendo sporadicamente a impegnare la difesa di Pioli, senza creare eccessivi pericoli. Priva di tanti titolari, la squadra di Pioli ha dovuto affidarsi alle scorribande di Hernandez e a qualche tentativo di Pobega e Saelemaekers, mentre le punte Origi e Rebic si son visti poco. Anche gli spezzini non hanno potuto far molto, nel primo tempo, nonostante la presenza di Nzola. Non si può parlare di partita entusiasmante sul piano qualitativo, anche se combattuta. Altra partita dello Spezia nella ripresa. Diciamo che i rossoneri hanno avuto una evidente flessione e lo Spezia si è reso pericoloso con Nzola, Ekdal e Wisniewski. Maignan salvifico.

Milan a picco Poi il gol di Wisniewski dopo un palo di Amian. Il raddoppio di Esposito su punizione ha accentuato la rovinosa caduta della squadra di Pioli. In due parole: figuraccia rossonera. La vittoria dello Spezia, che al Picco aveva fatto fuori anche l'Inter, ha aperto le porte alla speranze della squadra di Semplici sulla strada della salvezza e ha avvilito ulteriormente Milan che sta perdendo partite e opportunità anche per i problemi di giocatori importanti come Leao e Bennacer. Semplici, privo dello squalificato Agudelo e degli infortunati Maldini, Bastoni e Holm, aveva schierato dall'inizio Reca in difesa, il cannoniere Nzola e Bourabia in appoggio. Pioli, senza Thiaw (squalificato), Leao, Bennacer (infortunati), Krunic e Messias era stato costretto a inserire Pobega in mezzo, Origi e Rebic in attacco. Nel finale si è rivisto Giroud: troppo tardi. Le scelte di Pioli faranno discutere. Il palo di Tonali dopo sette minuti, con un tiro di destro basso da fuori, ha dato il via ai tentativi rossoneri.Impalpabile la reazione dello Spezia che ha protestato vanamente un "mani" (ma non c'era) di Pobega in area.

Spezia, vittoria meritata Saelemaekers dal limite ha strozzato un tiro che avrebbe potuto essere più pericoloso. Una legnata di Hernandez da trenta metri è stata deviata da Dragowski. Un colpo di testa di Amian (alto) ha spezzato l'assalto rossonero. Nella ripresa, Spezia più aggressivo, senza conclusioni valide. Diaz, spinto da retro in area, troppo poco per Doveri. Bourabia dal limite ha sfiorato l'incrocio. Tonali da destra sull'esterno della rete. Dopo l'espulsione di Lorieri (secondo di Semplici) per proteste, è entrato Zurkowski per Bourabia. Pioli ha fatto entrare Ballo-Touré (Hernandez) e De Ketelaere (Saelemaekers). Un'azione Gyasi-N'Zola con tiro respinto di ginocchio da Maignan che poco dopo ha deviato un tiro di Ekdal. Adli ha sostituito Diaz nel Milan. Al 30' la svolta: angolo da sinistra, testa di Amian: palo, sul rimbalzo Wisnsiewki ha insaccato da due passi. E' entrato Calabria. Al 40' punizione di Esposito all'angolo alto sulla destra di Maignan. Gran finale dello Spezia e vittoria meritata. Milan all'attacco nel finale, ma col morale in cantina.

