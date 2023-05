Milan, oltre a Ibra e Bennacer altri tre ko: con la Samp scelte obbligate

Il Milan deve conquistare i tre punti per cercare di provare la rincorsa alla Champions League , distante al momento quattro punti. I rossoneri giocheranno in casa contro la Sampdoria , ma dovranno fare a meno di Origi, Rebic e Vranckx, oltre ai già assenti Ibrahimovic e Bennacer.

Milan, emergenza contro la Sampdoria

Pioli non avrà a disposizione Origi per un affaticamento all'adduttore sinistro e Rebic per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Assenze che vanno a limitare il numero di attaccanti, vista la lungodegenza di Ibrahimovic. Problemi anche a centrocampo: oltre a Bennacer (stagione finita), non ci sarà nemmeno Vranckx contro la Sampdoria per un'infiammazione al pube.