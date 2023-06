Milan, colpo Loftus-Cheek: il nuovo “Kessie” arriva con lo sconto

Kamada la prossima settimana , Loftus-Cheek entro fine giugno , magari già prima. Il Milan che verrà corre , grazie anche alla qualificazione alla prossima Champions che ha tolto quel grosso punto di domanda sulla programmazione della stagione ’23-24. Maldini e Massara lavorano intensamente e, al di là dell ’imminente rinnovo di Leao , hanno già messo a segno un paio di colpi. Il primo, già impostato da tempo, porta a Marco Sportiello , in scadenza con l’Atalanta e futuro vice-Maignan . Il secondo conduce invece a Daichi Kamada , il tuttocampista a fine contratto con l’Eintracht Francoforte. Col giapponese l’intesa di massima è stata raggiunta e mancano da definire gli ultimi dettagli su ingaggio (circa 3 milioni) e bonus. Kamada, che sabato giocherà la finale di Coppa di Germania contro il Lipsia, è atteso a Milano già per l’inizio della prossima settimana per svolgere le visite mediche e firmare il contratto, poi volerà in patria per giocare con la nazionale l'amichevole con El Salvador in programma il 15 giugno . Data per la quale Maldini e Massara vorrebbero provare a definire anche il terzo colpo di questo pimpante avvio di mercato: Ruben Loftus-Cheek .

Affondo sul Chelsea

Il possente centrocampista inglese - 191 cm per 90 kg - è il giocatore individuato dal club rossonero per colmare una lacuna emersa nell’ultima annata, ovvero la carenza di muscoli in mezzo al campo, una falla aperta dall’addio di Kessie. Inoltre Pioli fino a dicembre dovrà fare a meno dell’infortunato Bennacer, col forte rischio di rivederlo a pieno regime solamente a febbraio 2024 (a gennaio ci sarà la Coppa d’Africa). Insomma, con Tonali e Krunic, più il confermato Pobega, serviranno almeno due innesti: Kamada e, appunto, Loftus-Cheek. L’inglese è uno dei tanti giocatori in uscita dal Chelsea, club con cui il Milan negli ultimi anni ha fatto diversi affari; alcuni buoni, vedi Tomori e Giroud, altri meno come Bakayoko. Loftus-Cheek ha il contratto fino al 2024, dunque il Chelsea, che ha necessità di fare cassa, non potrà comunque chiedere cifre astronomiche. La valutazione è di 20 milioni circa, ma il Milan lavora per trovare l’accordo intorno ai 15 più bonus. I contatti sono avviati, in Inghilterra sono certi di un’intesa vicina - Loftus-Cheek guadagna circa 4 milioni, dunque dentro i parametri rossoneri - con la concorrenza ormai fuori gioco (in Italia ci aveva pensato la Lazio su indicazione di Sarri che lo aveva valorizzato nella sua annata da tecnico dei Blues).

Brahim Diaz e Orsolini

A completare il discorso centrocampo-trequarti, il Milan la prossima settimana parlerà col Real Madrid per Brahim Diaz: i rossoneri vogliono tenerlo, ma non vorrebbero investire più di 20 milioni. Sale la candidatura di Orsolini per l'esterno destro, in uscita almeno uno fra Messias e Saelemaekers. E attenzione a De Ketelaere: più che il prestito, il Milan ha due opzioni davanti, tenerlo e sperare che si ritrovi o cederlo magari in Inghilterra, ma non a meno di 27-28 milioni.