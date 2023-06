Ibrahimovic commosso, addio al Milan: coreografia di San Siro da brividi

MILANO - La Milano rossonera saluta il suo 'dio': è l'ultima apparizione da giocatore del Milan per Zlatan Ibrahimovic e a San Siro sono tante le emozioni per lo svedese. 'GodBye': con questo gioco di parole la Curva sud dà l'arrivederci ad Ibra e l'attaccante rossonero si commuove rispondendo da bordo campo e mostrato dai maxi schermi dello stadio, con le mani strette a cuore. Visibilmente colpito dagli incessanti cori dello stadio e dalla scenografia riservatagli dalla Sud, Ibrahimovic ha ringraziato tutto lo stadio.

Ibrahimovic saluta il Milan

Le emozioni per Zlatan Ibrahimovic arriveranno al fischio finale della sfida tra Milan e Verona con una cerimonia che coinvolgerà di nuovo tutto il pubblico. Il club rossonero aveva annunciato la festa per il suo campione "per ringraziarlo dei magnifici anni vissuti insieme", ma per Ibrahimovic la sorpresa è arrivata prima dell'inzio della partita e la Curva Sud ha colpito lo svedese con una coreografia da brividi.