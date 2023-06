Milan, Ibrahimovic e l'addio al calcio: le due ipotesi sul suo futuro

Ieri Zlatan Ibrahimovic ha passato il primo lunedì della sua vita da ex giocatore di calcio. Un lunedì che in realtà è cominciato nella pancia di San Siro. È già passata la mezzanotte quando Ibra si presenta davanti ai giornalisti per raccontare i retroscena dell’addio. «Non l’avevo detto a nessuno. Quando mi sono svegliato pioveva... Ho detto: 'Pure Dio è triste' - comincia in puro stile Zlatan -. Nemmeno la mia famiglia lo sapeva. Alla società ho detto che dovevamo fare una cosa per l'ultima partita, ma non sapevano del ritiro. È stata una carriera lunga. Sono orgoglioso e felice. Tre mesi fa ero in panico se pensavo al ritiro, invece oggi lo accetto e sono pronto. Poi sono un po’ triste, ovvio, ho fatto il calciatore per tutta la vita. Con il Milan c'è troppa emozione: tutti dicono che sono Superman, ma anche Superman ha un grande cuore».