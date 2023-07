Milan, scelto il nuovo direttore sportivo: sarà D'Ottavio

Il Milan guarda al futuro e alla prossima stagione. Non solo calciomercato, però: i rossoneri, infatti, stanno dando vita ad una vera e propria rivoluzione a livello dirigenziale. Gli addii di Frederic Massara e Paolo Maldini , il conferimento della carica di amministratore delegato a Giorgio Furlani e di capo scouting a Geoffrey Moncada .

Milan, nuovo ds: scelto D'Ottavio

Ora il club ha scelto anche il nuovo direttore sportivo: si tratta di Antonio D'Ottavio, già responsabile scouting del settore giovanile del Milan. Sarà lui ad affiancare Moncada nelle trattative di mercato. D'Ottavio è all'interno della società rossonera fin dal 2017, arrivato all'interno dello staff che coadiuvò Massimiliano Mirabelli. Nonostante i cambi a livello dirigenziale, il suo lavoro lo porta ad essere confermato, lavorando in maniera ristretta con Moncada, di cui evidentemente già conosce modus operandi e linee di pensiero. Il mercato del Milan, dunque, ripartirà a lui. Intanto i rossoneri, dopo aver ufficializzato Loftus-Cheek e con l'arrivo di Romero, sembrano in procinto di chiudere la trattativa per Pulisic.