Pioli dice tutto: Maldini, Ibrahimovic, mercato Milan, Maignan e Leao

In una intervista a Sky Sport, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha fatto il punto della situazione. Un occhio al passato, ma il pensiero al presente. L'allenatore rossonero è partito dicendo cosa si aspetta dalla nuova stagione: "Ho un obiettivo, e l'ho detto a tutti: bisogna essere felici, allenare giocatori felici. Essere felici di giocare insieme, oltre che con un determinato tipo di calcio, felici di vestire una maglia così prestigiosa. C'è entusiasmo, emozione, come normalmente avviene all'inizio di una nuova stagione. Vedo tutti motivati".

Pioli: gli addii di Ibrahimovic, Maldini e Massara

Con la chiusura della passata stagione, è finita anche l'esperienza al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha contribuito pesantemente alla crescita del club, dando un importante sostegno per arrivare allo Scudetto. Viene così meno un leader all'interno dello spogliatoio, ma Pioli rintraccia il calciatore che potrà diventare la nuova guida del Milan: "Ibrahimovic è stato il capobranco di questa squadra, e nessuno può prendere il suo posto. Un leader della squadra? Se devo fare un nome, quello è Mike Maignan. Ha mentalità, determinazione e l'ossessione di essere il migliore, una voglia che può diventare contagiosa. È sicuramente un punto di riferimento della squadra. Leao? Per quanto sta mostrando sia sul campo che nei suoi atteggiamenti, mi aspetto un'ulteriore crescita da parte sua. Ha margini per migliorare, nonostante il suo livello sia già molto alto". A salutare il Milan anche altre figure importanti della crescita del club in questi anni, Maldini e Massara: "La società ha deciso di voltare pagina, la storia però non si dimentica. Sappiamo ciò che abbiamo raggiunto insieme, un percorso che ci ha portato a determinati livelli. Tutti coloro che hanno lavorato con noi hanno dato un contributo importante. Sono stati sempre presenti, rilevanti, positivi. Ora si sta vivendo una nuova fase, con persone differenti, e in loro ho notato voglia di far bene ed entusiasmo. Tutti i giorni vogliamo lavorare nel miglior modo possibile".