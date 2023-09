Milan, Tomori torna ministro della difesa: prestazione senza errori

Nella vittoria del Milan sul campo del Cagliari c’è da sottolineare la prestazione di Fikayo Tomori . Il difensore inglese, dopo un avvio di stagione non positivo con alcune “tomorate” culminate nell’espulsione contro la Roma che gli ha fatto saltare il derby, è tornato a prove di buon livello, come accaduto contro il Newcastle in Champions e poi sabato contro il Verona.

In casa dei sardi, è stato l’uomo che Pioli ha messo addosso a Luvumbo e il duello con l’attaccante angolano è stato ad alta velocità, ma alla fine ha avuto la meglio Tomori. Il difensore rossonero non solo ha limitato il pericolo numero uno della squadra di Ranieri (non era il suo uomo in occasione del gol), ma ha anche trovato la zampata decisiva nel finale del primo tempo, andando a segnare il gol del momentaneo 1-2, anticipando anche Okafor sul tiro-cross di Tijjani Reijnders.

La gara di Tomori

La rete che ha permesso al Milan di andare al riposo in vantaggio, ribaltando una situazione psicologica che dopo il gol del vantaggio del Cagliari rischiava di essere pesane per un Milan che, obiettivamente, aveva tenuto sempre il pallino del gioco venendo punito alla prima, vera, distrazione difensiva. Nel secondo tempo Tomori ha continuato il suo duello con Luvumbo, ma il crollo del ritmo della partita gli ha permesso di poter tirare il fi ato nei minuti finali. Segnali importanti, dunque, per quello che dovrebbe diventare il leader della difesa milanista. Stefano Pioli non lo ha mai abbandonato a livello di fi ducia e lo ha protetto quando serviva proteggerlo.

Le parole di Pioli

L’allenatore milanista, nel post partita, ha analizzato la vittoria a Cagliari che dà continuità alla sua classifica, con cinque vittorie in sei partite: «Avevamo iniziato bene, con due-tre occasioni i cui potevamo passare in vantaggio. Abbiamo subito gol su una nostra ingenuità. Siamo stati bravi a reagire a livello caratteriale e a vincere meritatamente una gara non facile, che stava diventando pericolosa. Abbiamo giocato una partita tatticamente non facile. Si è vista qualche crepa, ma non abbiamo subito grosse ripartenze. Okafor ha fatto una buonissima prestazione. Ho giocatori duttili, Jovic sta recuperando una buona condizione». E sui singoli ha aggiunto: «Loftus-Cheek è un giocatore forte, completo. Ci dà tutto. Tecnica, forza, centimetri sulle palle inattive. Adli ha fatto bene. Sono contento per lui, continua a lavorare e a studiare. Ha fatto cose buone, altre può fare meglio. È una prestazione che mi dà la possibilità di considerarlo pronto per quella posizione, così come mi è piaciuto Reijnders». Al termine della partita, Pioli si è intrattenuto il fratello di Davide Astori, Bruno, presente allo stadio.