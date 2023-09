Milan, Pioli: “Il futuro di un grande club passa dallo stadio di proprietà”

Il tecnico rossonero ha dichiarato: “Potevamo passare in vantaggio noi e abbiamo subito gol su una rimessa laterale. Ma siamo stati bravi a mantenere la lucidità e a ribaltare, vincendo meritatamente. Sono partito con l’obiettivo di avere tanti giocatori pronti per giocare. La rosa non è lunghissima ma è meglio così. Ho giocatori più motivati e pronti a essere in campo e mantenere un certo livello”.

Pioli su Loftus-Cheek e Adli

Sui due centrocampisti rossoneri, Pioli ha aggiunto: "Loftus è fortissimo. Ci dà tanto, dalla fisicità al dinamismo. Adli ha fatto benissimo. Ci dà tanta disponibilità, ha fatto cose buone e altre le può fare meglio. Ma mi dà sicurezza averlo". Poi sulla difesa ha ammesso: “Dobbiamo lavorare sulle situazioni come il gol, anche se non abbiamo subito altre occasioni. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo ma dobbiamo essere più compatti. Stiamo facendo un percorso di crescita e dobbiamo lavorare”.

Così Pioli sulla questione stadio

Infine il tecnico rossonero ha parlato anche della questione stadio: “Credo che il futuro di un grande club non possa non passare dall’innovazione. Mi dispiace dirlo ma noi in Italia siamo indietro e servono gli stadi di proprietà”.