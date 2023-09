Pioli: "Juve favorita per lo Scudetto. Leao? Mi aspetto sempre meno errori"

"Domani dovremo tenere la concentrazione alta perché la Lazio è una squadra molto forte, giocare partite del genere ci aiuta a farlo". Stefano Pioli commenta così l'impegno di sabato che attende il Milan contro la Lazio a San Siro. L'allenatore rossonero ha parlato in conferenza stampa del momento della sua squadra, reduce dalla vittoria per 3-1 a Cagliari , dei prossimi appuntamenti e della condizione di alcuni calciatori.

"Si può dire che stiamo bene, vogliamo trovare continuità, non siamo perfetti ma abbiamo le qualità per far bene domani - ha proseguito Pioli - La bruttissima sconfitta del derby non poteva significare la fine del nostro percorso ma era solo un punto da cui ripartire. Siamo all'inizio della scalata, ci saranno ancora molte partite da giocare e molte difficoltà da affrontare. La vetta della classifica? In questo momento non conta nulla".

Sullo Scudetto

Il tecnico del Milan ha analizzato i rapporti di forza delle squadre di vertice in classifica, puntando su una in particolare: "Il fatto che Milan e Inter abbiano collezionato gli stessi punti negli ultimi due campionati è un dato importante ma fa parte del passato. A maggio si stabilirà chi sarà il migliore. Sono quattro squadre in lotta per lo Scudetto con la Juventus favorita, perché non giocare le coppe ti dà qualche punto in più".