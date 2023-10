Loftus-Cheek infortunato: l’esito degli esami, potrebbe rientrare con la Juve

Brutta tegola in casa Milan in vista della trasferta di Champions League a Dortmund contro il Borussia: Stefano Pioli perde Ruben Loftus-Cheek , sostituito per un problema muscolare nel corso del match vinto per 2-0 contro la Lazio di Maurizio Sarri. Il 27enne centrocampista anglo-guyanese, infatti, ha riportato un evento distrattivo di grado lieve in regione pubo-adduttoria . Non sono in programma ulteriori esami e l’evoluzione clinica verrà monitorata quotidianamente.

I numeri di Loftus-Cheek

Dal suo arrivo dal Chelsea, Loftus-Cheek ha avuto un impatto significativo nel centrocampo di Pioli, al quale non ha mai rinunciato se non per cause di forza maggiore. Il 10 volte nazionale inglese, infatti, ha sin qui collezionato in maglia rossonera 7 presenze in Serie A (più una in Champions), con un gol e due assist a referto. Il calciatore resterà sicuramente ai box fino alla sosta per le nazionali, l'obiettivo dei rossoneri è quello di riaverlo per la ripresa del campionato, quando in programma c'è il match con la Juventus.