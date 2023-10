Calabria-Pioli, scintille Milan dopo il Psg: cosa è successo

Il Milan cade 3-0 contro il Psg , restando così all'ultimo posto nel girone di Champions con 2 punti e ancora 0 gol fatti. Un risultato che fa male, nello spogliatoio c'è rabbia e tensione , tanto che nelle interviste post partita Davide Calabria si lascia andare ad alcune dichiarazioni che non hanno trovato d'accordo Stefano Pioli . I due sono stati protagonisti di un botta e risposta a distanza, tra avvertimenti e freccatine, sintomi di un clima poco sereno in casa Milan.

Le dichiarazioni di Calabria

Il terzino rossonero commenta così la sconfitta del Parco dei Principi: "Ci sono molte cose da analizzare, loro hanno giocatori fantastici e sono stati bravi a finalizzare, a noi sta mancando un po' di attenzione". Il problema, secondo il capitano del Milan, è sia psicologico che tattico: "C'è da cambiare tutto, non si può prendere un gol come il secondo, dobbiamo essere già piazzati". Poi il duro attacco: "Andiamo tutti i giorni a farci il c... a Milanello, conoscevamo l'importanza della partita. Se vogliamo andare avanti in questo girone dobbiamo crederci più di tutti, chi non ci crede è meglio che stia a casa".

La reazione di Pioli

Stefano Pioli, invece, analizzando la disfatta contro il Psg, non è stato così critico come il terzino rossonero: "Dobbiamo essere arrabbiati perché potevamo fare meglio, ma non per l'intepretazione. Serve alzare il livello, ma continuando sulla strada intrapresa, che è quella giusta". Arriva puntuale la replica alle parole di Calabria: "Ha sbagliato. Ha sbagliato perché non c'è nessuno che lavora a Milanello con poca attenzione o poca disponibilità, ma nel post partita ci sta che si è poco lucidi".