Ibrahimovic torna al Milan, ormai è fatta! Il messaggio social di Zlatan

La storia si ripete: Zlatan Ibrahimovic ha scelto il countdown sui social per scandire il tempo in vista dell'ingresso nella dirigenza rossonero. Lo svedese, che dopo il colloquio blindatissimo di ieri sera con Gerry Cardinale al Portrait Hotel in zona Porta Venezia (lo stesso dove il numero uno di Red Bird lo aveva già incontrato a settembre) non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ha rotto il silenzio e ha pubblicato su Instagram una sua foto con la didascalia "tic tac tic tac", a indicare le lancette dell'orologio che scandiscono il tempo. Quello che ormai è maturo per il suo approdo definitivo nella governance del Diavolo dopo alcuni mesi di corteggiamenti.

Zlatan allenatore, dirigente, oltre che calciatore, lo è sempre stato, fin da giovanissimo, quando era in campo, per via della sua straordinaria personalità. Tornando alla storia che si ripete: il classe '81 utilizzò il countdown anche prima di un Milan-Juve del gennaio 2021, quando si apprestava a tornare in campo dopo un infortunio.

Ibra-Milan: le "puntate precedenti"

Il primo colloquio tra le parti era avvenuto anche stavolta prima di un match di Champions League: Ibra e Cardinale si erano infatti incontrati a settembre, sempre nello stesso hotel, per una colazione prima di Milan-Newcastle. Non siamo ancora arrivati a una proposta da accettare o rifiutare nel giro di poco tempo, ma le parti continuano a dialogare per capire come affrontare insieme il prossimo futuro.

Quale ruolo affidare a Ibrahimovic

Ma quale sarà il ruolo che lo svedese sarà chiamato a ricoprire? A Zlatan piacerebbe un ruolo operativo vicino alla squadra e all’allenatore, con un filo diretto con il trio Furlani-Moncada-D’Ottavio, un punto di riferimento sia per il pianeta Milanello sia per quanto concerne chi lavora dietro la scrivania a Casa Milan.

L’incontro di ieri è stato ancora interlocutorio, non si è ancora arrivati alla quadratura del cerchio, ma dalla lista delle cose che Zlatan potrebbe fare c’è da depennare quella di “brand ambassador”, una posizione che proprio non rientra nelle possibilità di trattativa tra le parti. Si è parlato anche di un ruolo da consigliere personale dello stesso fondatore di RedBird ma, ad oggi, ogni strada è aperta e saranno necessari dei nuovi contatti per arrivare al punto finale di questa trattativa.