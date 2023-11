Tic tac tic tac: così Ibrahimovic torna al Milan (e "gioca" anche per RedBird)

Ibra pronto al ritorno in rossonero

Vero. Nulla è impossibile, nemmeno che cinque mesi dopo quell'annuncio, Ibrahimovic torni al Milan con un doppio incarico: dirigente del club e consulente di Gerry Cardinale nel contesto delle attività sportive, commerciali, mediatiche di RedBird, il fondo americano proprietario della società rossonera. In ambito Milan è contemplato un ampio spazio di manovra nei rapporti con Pioli, con la squadra e con il gruppo dirigenziale capeggiato dall'amministratore delegato Giorgio Furlani al quale rispondono il direttore sportivo D'Ottavio e il capo scout Moncada. Dopo il martedì del brillante rilancio in Champions League, il Milan, Cardinale e Ibrahimovic non potevano scegliere un momento migliore per ricominciare insieme, con l'obiettivo di arrivare molto lontano.