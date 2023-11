Infortunio Leao, c'è lesione! Milan, anche Calabria ko: i tempi di recupero

Oltre al danno la beffa. Il Milan , in vantaggio di 2 gol contro il Lecce , impatta per 2-2 al Via del Mare , rischiando anche di perdere il match con il gol finale di Piccoli annullato. OItre alla delusione per il risultato contro i giallorossi, ci sono le notizie provenienti dall'infermeria a preoccupare i rossoneri e Stefano Pioli . Il tecnico, in terra pugliese, ha perso per infortunio sia Rafael Leao che Davide Calabria , oltre che Olivier Giroud per squalifica.

Milan, le condizioni di Leao e Calabria

Sky Sport ha riportato le ultime sulle condizioni dei due calciatori del Milan. Per quanto riguarda Leao, uscito dopo appena 10' di gioco, si tratta di una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Per ciò che concerne Calabria, invece, il club informa che lo stop è stato dovuto ad un edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro: per il capitano rossonero sono state escluse lesioni. Il portoghese potrebbe restare ai box per circa 3 settimane: se i tempi di recupero fossero confermati, Leao tornerebbe in campo ad inizio dicembre, anche se il numero 10 proverà a rientrare già per la sfida di Champions League del 28 novembre contro il Borussia Dortmund. Notizie più positive per Calabria, che potrebbe rientrare già dopo la sosta, per la partita con la Fiorentina di sabato 25 novembre. Pioli spera di poter recuperare entrambi i calciatori il prima possibile, in attesa di capire per quanto tempo perderà Giroud per squalifica: il francese rischia una squalifica di diverse giornate.