Milan, Chukwueze-Pulisic: Pioli mette nuove ali

Con Rafa Leao fermo ai box , Stefano Pioli è pronto a varare una coppia di ali nuove che dovranno far volare il suo Milan già a partire da sabato sera contro la Fiorentina . Lo stop forzato del portoghese darà a Christian Pulisic la possibilità di tornare a giocare sulla fascia sinistra, come già accaduto a Cagliari, mentre a destra ci sarà ancora Samuel Chukwueze , alla ricerca di quell’episodio che possa sbloccarlo a livello di giocate e di fiducia. Già a Lecce l’ex Villarreal ha dato dei segnali di un adattamento maggiore al nostro calcio, dove gli spazi sono inferiori rispetto alla Liga spagnola e i raddoppi di marcatura su giocatori come lui sono del tutto sistematici. Il non essere partito con la nazionale nigeriana gli ha permesso di rimanere a Milanello per incrementare la sua forma fisica e prendere ulteriormente confidenza.

Sarà un Milan diverso in attacco

Sabato, contro la Fiorentina, ci sarà necessariamente bisogno di un Chukwueze attivo, vivo, dentro la partita e che sappia esprimere quelle giocate importanti che hanno indotto il Milan a fare un investimento da 20 milioni di parte fissa più 8 di bonus in estate. Perché quello che si vedrà a San Siro sarà un Milan diverso a livello offensivo, visto che Luka Jovic dovrebbe partire titolare al centro dell’attacco visto che Noah Okafor tornerà ad allenarsi in gruppo tra oggi e domani dopo il triplo impegno con la Svizzera nelle qualificazioni europee. Chukwueze a destra e a sinistra il ritorno di Pulisic. L’americano, che ieri ha svolto la prima parte dell’allenamento in gruppo per poi proseguire in maniera personalizzata come da programma, dovrà diventare il leader tecnico del Milan senza Leao in campo. Glielo impone la sua esperienza di alto livello, ma anche e soprattutto le sue doti con il pallone tra i piedi. In estate, in assenza di Rafa, ha già giocato a piede invertito e ha fatto vedere delle cose interessanti per poi traslocare sulla corsia opposta una volta che Leao ha fatto rientro dalle ferie.

Una settimana cruciale per Pioli

Fino ad ora, Pulisic ha avuto un buonissimo apporto in fase offensiva realizzando quattro gol e fornendo due assist vincenti che sono sempre valsi punti al Milan. Contro il Paris Saint-Germain, nella gara di ritorno a San Siro, era stato il meno appariscente del ritrovato 4-2-3-1 milanista, ma è anche vero che non era al top della condizione e il problema fisico che lo ha colpito nel finale di gara lo ha tenuto fuori sia dalla partita di Lecce sia dalla convocazione con gli Stati Uniti. Adesso Pioli cerca nuove risposte anche da Pulisic, anche perché sia per lui sia per Chukwueze si preannunciano settimane di lavoro importanti visto che Okafor, con Giroud fuori contro Fiorentina e Frosinone, sarà un’alternativa per la maglia da centravanti mentre in Champions League, martedì a San Siro contro il Borussia Dortmund, ci sarà Giroud e Okafor potrebbe giocarsi una maglia da titolare con Chukwueze. Difficile che Pioli, se non a gara in corso e solo in caso di necessità effettiva, possa ridare minuti a Luka Romero, ancora non pronto per giocare con costanza in un determinato contesto. Il mercato estivo, di fatto, sarà chiamato a dare un’ennesima riprova della bontà delle scelte fatte, Pulisic e Chukwueze devono mettere le ali a un Milan fermo sulla pista di decollo.