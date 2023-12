Milan, Pobega operato: quando tornerà a disposizione di Pioli

Il Milan perde un'altra pedina importante. In una stagione che dal punto di vista degli infortuni non ha lasciato respiro ai rossoneri fino ad ora, si aggiunge l'assenza prolungata di Tommaso Pobega . Il centrocampista si è sottoposto ad una operazione di riparazione del tendine retto femorale sinistro.

Milan, Pobega operato: i tempi di recupero

A darne annuncio è stato proprio il Milan, con un comunicato sui propri canali ufficiali: "AC Milan comunica che oggi il giocatore Tommaso Pobega si è sottoposto a un intervento chirurgico di riparazione del tendine retto femorale sinistro. L'operazione, eseguita oggi in Finlandia dal chirurgo Lasse Lempainen, alla presenza del medico di AC Milan Dario Donato, è perfettamente riuscita. La stima dei tempi di recupero è di quattro mesi". Assenza pesante per Stefano Pioli, che dunque dovrà aspettare a lungo prima di poter fare nuovamente affidamento sul classe 1999. L'ambiente rossonero, in queste ore, può comunque sorridere per l'atteso ritorno in società di Zlatan Ibrahimovic.