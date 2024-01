Milan, il lato bello dell’emergenza: Jiménez, Camarda e fratelli

L’ultimo gioiellino messo in vetrina dal tecnico in Coppa Italia è Álex Jiménez. Provenienza: Spagna, più precisamente dal Castilla, squadra B del Real Madrid. Difficile, però, trovare spazio in prima squadra tra i Galácticos, così Jiménez ha deciso di provare l’esperienza al Milan. Qualche tempo per ambientarsi nella Primavera di Abate, poi l’affermazione sia in campionato che in Youth League e alla fine è arrivata la chiamata per allenarsi in prima squadra, fino all’esordio strabiliante contro il Cagliari. Il ragazzo sarebbe un esterno destro, ma Pioli lo ha utilizzato a sinistra. Anche da come evolverà tatticamente dipende il suo futuro: Jiménez è in prestito con opzione di riscatto per il Milan da 5 milioni e contro riscatto a favore del Real. Il quale a sinistra ha comprato in estate Fran García (24 anni), ha Mendy, può adattare Camavinga e sogna in futuro Alphonso Davies. Sulla destra, però, dietro a Carvajal (32 anni tra una settimana) c’è solo Lucas Vázquez, il contratto del quale scade a giugno. I blancos, insomma, osserveranno con attenzione la crescita di Jiménez prima di decidere.