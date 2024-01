Pioli e il Milan simile a Sinner: "Lo abbiamo dimostrato. Leao? È un artista"

Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la sfida di sabato sera del Milan contro il Bologna di scena a San Siro e valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico rossonero ha dichiarato: "La squadra sta in un buon momento perché sono arrivate delle vittorie. Vogliamo solo pensare a domani. Io la vivo come ieri: ho preparato la partita, ho motivato i ragazzi, grande concentrazione". Poi su Leao ha aggiunto: "Rafa è sempre dentro le nostre azioni offensive, sta trovando tante soluzioni, offre tanti assist. Amo Rafa, anche nel suo modo di essere; è un artista e gli artisti sono dei geni e lui è un genio". Poi, tornando sui fatti di Udine, ha dichiarato: "Complimenti all'Udinese per come si è comportata. Ci deve essere la certezza della pena per chi fa certe cose. Tutto ciò che è stato fatto verso Mike, anche dal nostro club, va portato avanti perché è il momento di agire con fermezza. Mike l'ho trovato sereno, forte, fiero del sostegno ricevuto da tutto il mondo".