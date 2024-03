"Pif tratta col Milan": dopo il Sole anche Bloomberg e siti arabi, Red Bird smentisce

L'indiscrezione del Sole 24 Ore

Come riportato dal Sole 24 Ore, "in Italia le partite finanziarie del fondo Pif si sono limitate per ora a casi isolati, su grandi brand del Made in Italy come le supercar Horacio Pagani, gli yacht Azimut Benetti e Technogym, ora si attendonono nuovi investimenti. I riflettori sono puntati anche sul calcio, in particolare sul Milan, dopo alcun incontri tenutisi con il proprietario Usa del club rossonero, Gerry Cardinale. A PIF sarebbe stata ventilata l'ipotesi di investire nel veicolo di RedBird che possiede la suqadra rossonera, fornendo i capitali necessari a ripagare in vendor loan di Elliott per 550 miioni. In alternativa, a Pif sarebbe stata proposta una più ampia partnership con RedBird. I negoziati sarebbero in corso, con la deadlie di fine marzo per prendere una decisione".