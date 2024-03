Milan, guaio per Pioli: per Kalulu nuovo infortunio, quanto resterà fuori

MILANO - La sosta per le nazionali non ha depredato più di tanto la rosa del Milan , che riprenderà gli allenamenti dopdomani, visto che Stefano Pioli ha concesso tre giorni liberi ai giocatori rimasti a disposizione. In particolar modo, l’allenatore milanista potrà lavorare con grande attenzione sul roster dei difensori centrali, visto che a parte Simon Kjaer convocato dalla Danimarca , avrà a disposizione Fikayo Tomori (ignorato da Southgate nelle chiamate dell’Inghilterra), Malick Thiaw e Matteo Gabbia . Non risulta nell’elenco dei disponibili Pierre Kalulu che «a seguito del trauma distorsivo del ginocchio destro rimediato nella gara contro il Verona , ha riportato una distrazione del legamento collaterale mediale». Le cure del caso sono già iniziate ma i tempi di recupero sono stimati tra le quattro e le sei settimane tra guarigione, riatletizzazione e ritorno in gruppo. in sostanza, Kalulu potrà tornare a disposizione tra fine aprile e i primi di maggio se tutto andrà per il meglio.

Kalulu, stagione sfortunata

Una stagione decisamente sfortunata per uno dei protagonisti dello scudetto, che era rimasto fermo per quasi cinque mesi dopo l’infortunio rimediato contro il Napoli a fine ottobre. Pioli, dunque, non potrà contare sul secondo centrale rapido, che insieme a Tomori aveva permesso alla sua squadra - nel rush finale per lo scudetto - di giocare con la linea difensiva più alta, consentendo una fase di pressione importante e una squadra più compatta. Ma va detto che la coppia Tomori-Gabbia, a fronte del grande rendimento di quest’ultimo da quando è tornato dall’erasmus al Villarreal, oggi sembra quella meglio assortita a livello di caratteristiche fisiche e tecniche, con Thiaw lievemente declassato nell’ordine primario delle scelte. Ci sarà spazio a Milanello per poter lavorare ulteriormente sull’affinità di coppia di Tomori e Gabbia, per poi prendere una linea precisa per il finale di stagione visto che il Milan, nel giro di 25 giorni, si gioca un percentuale enorme della considerazione della sua annata tra secondo posto da consolidare e corsa alla finale di Europa League da tenere viva.

Milan, le scelte in difesa

Dare certezze granitiche sui due titolari della coppia centrale sarà un fattore. In più Pioli potrà provare a lungo la linea che giocherà a Firenze alla vigilia di Pasqua. Con Theo Hernandez squalificato, ci sarà il remake dell’accoppiata Calabria-Florenzi sugli esterni, con il capitano rossonero a destra e l’ex romanista a sinistra. Il feeling generale in quel di Milanello è che l’affidabilità dei quattro centrali sia molto alta, a prescindere dalle combinazioni che si possano venire a creare, anche perché in Europa League - ad esempio - Pioli dovrà scegliere uno tra Kjaer e Thiaw al posto dello squalificato Tomori da affiancare a Gabbia. Insomma, quando si riapriranno i cancelli di Milanello, ci sarà da lavorare su movimenti e sincronismi per arrivare pronti. Sospiro di sollievo su Mike Maignan: il portiere francese non ha riportato lesioni muscolari dopo la spaccata di Verona, ma le sue condizioni saranno monitorate anche in nazionale.