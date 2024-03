Milan, sul piatto ci sono 50 milioni per il sostituto di Giroud: tutti i nomi

La decisione è ormai stata presa: Olivier Giroud lascerà il Milan al termine della stagione per dar seguito a quella che era una sua volontà, maturata nei mesi scorsi ovvero quello di giocare in Major League Soccer e di intraprendere un’avventura di vita negli Stati Uniti. Tra il numero nove milanista e i Los Angeles Fc c’è un accordo di massima fino al 31 dicembre 2025, anche se la proposta scritta non è ancora stata vidimata. Questo vuol dire che ci potrebbe essere un ripensamento e che il Milan abbia delle chance di poter rinnovargli il contratto per un’altra stagione? È molto difficile che ciò accada, anche perché il club ha la necessità di entrare in una nuova era per quel che concerne il ruolo del centravanti titolare. Dopo gli anni finali della carriera da giocatore di Zlatan Ibrahimovic e gli ultimi di Giroud in uno dei top cinque campionati europei, ecco che è arrivato il momento di dare una sterzata decisa verso un nuovo numero nove, in attesa che si celebri il rito del primo contratto da professionista di Francesco Camarda e che il classe 2008 cresca a livello fisico e tecnico per poi, un giorno, prendersi lui la 9 del Milan sulle spalle.