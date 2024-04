Cassano pagliaccio, Leao durissimo dopo l'attacco in tv: "Fa il fenomeno"

Antonio Cassano è tornato a parlare in diretta nazionale e l'ha fatto sulla Rai alla Domenica Sportiva. Sembra di essere tornati ai tempi della Bobo Tv sotto certi punti di vista e Fantantonio non ha risparmiato le critiche. Prima ad Allegri, allenatore della Juventus, poi ha attaccato pesantemente anche Rafael Leao del Milan, in gol nell'ultimo turno contro il Lecce: "Ai miei tempi non poteva giocare in squadre dal sesto al settimo posto". Ma l'attaccante portoghese non è rimasto fermo ad ascoltare perché la sua reazione sui social è statai quasi immediata.

Cassano contro Leao: le dure parole alla Rai Cassano è andato, ancora una volta, controcorrente con chi sostiene Rafael Leao e lo indica come uno dei campioni del Milan. Alla Domenica Sportiva, infatti, Fantantonio incalzato sul tema ha detto: "Di cosa parliamo? Il problema è che lui pensa di essere un fenomeno e certa gente gli va dietro, ma il calcio in Italia non è buono. E' un buon giocatore e con una gran forza fisica, solo questo". Poi ha aggiunto alcuni paragoni con qualche giocatore: "Se vado a vedere come esterno l’anno scorso Rashford ha fatto 26 gol e gioca in un campionato meraviglioso facendo le due fasi. Kvaratskhelia è arrivato in Serie A e ha fatto un campionato meraviglioso facendo le due fasi. Foden, ha un anno in meno e quest’anno ha già fatto 21 gol e 10 assist".

Cassano-Leao e il paragone con Kakà E poi ha continuato: "Allora gente come Kaká, Rui Costa, Vinicius stesso, quanto dovrebbero prendere? Lui chiedeva tanti soldi e glieli hanno dati, adesso vale 120, 130, 140 milioni? Parliamo di un giocatore normalissimo. Ha fatto 8 gol, ma per 5 mesi e mezzo non ha segnato in un campionato farlocco. Dobbiamo ricordarci che nel campionato italiano non c’è qualità, non c’è intensità e non c’è ritmo. Poi fa due giocate, due accelerazioni “Aahh, è forte, vale…”. Vale cosa? Quando giocavo io 10, 15 anni fa lui non poteva giocare neanche in squadre che lottavano per il sesto o settimo posto. Purtroppo in Italia si è bravi a fare questo". Qualche ora dopo, però, è arrivata anche la reazione di Rafael Leao...

Leao, la reazione al commento di Cassano L'attaccante del Milan non ha perso tempo e su X ha ricondiviso il video di Cassano mentre lo attacca duramente davanti a milioni di telespettatori e nella didascalia ha messo una serie di faccine da clown. Poche parole, soltanto emoji per far capire il suo disppunto sulle parole dell'ex attaccante pugliese. Senza contare i numeri errati nelle dichiarazioni di Fantantonio perché Leao ha segnato 12 reti in stagione considerando tutte le competizioni, oltre a 12 assist, ed è stato fuori un mese per infortunio.

