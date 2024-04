Cassano, show in Rai e bordate ad Allegri: "Prende in giro milioni di tifosi"

Adani sulla Juve e Allegri

Sulla stessa lunghezza d'onda l'ex difensore Daniele Adani che, sempre alla Domenica Sportiva, commenta: "La Juve ha cambiato volto nella ripresa? Cambia volto per un'attitudine ancora non positiva che ha questa squadra, nella mentalità, nella modernità, nella grandezza che ha sempre avuto storicamente, e che secondo me nell'ultimo triennio non ha più avuto. Cito sempre Cruijff: 'Se non comprendi come hai vinto non capirai mai perché hai perso'. Oggi vinci al 90esimo o resisti al 90esimo, perché Szczesny ti para all'incrocio dei pali e perché Nzola ti ribatte, ma Nzola giocava nella Fiorentina. A Roma perdi perché ti fa gol Marusic. Siamo sempre lì, con questa mentalità non rispetti la grandezza, secondo me non lotti per vincere, secondo me non consolidi il tuo status, non andrai avanti il prossimo anno in Champions, che la farà, perché quello è l'obiettivo minimo, un obiettivo nemmeno da mettere in discussione, per tanta grandezza, tanto valore, tanto percorso e tanti investimenti. La Juventus continua a investire, a ripianare con il capitale, ma non può essere questo il valore che esprime in campo".