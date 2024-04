Pioli, conferenza Juve ma bordata all’Inter: “I più forti da 4 anni, eppure…”

Presto sarà il momento della resa dei conti: "Aspettiamo la fine del campionato, poi ognuno di noi farà le proprie valutazioni e tirerà le somme. C'è stato sicuramente sia del positivo sia del negativo. L'aspetto più evidente è stata l'uscita dell' Europa League e quel mese che ci ha allontanati dal'Inter. Loro sono stati più solidi e continui, noi non abbiamo mantenuto quel livello. Noi come tutte le altre squadre. Non ci sono state vie di mezzo in questi 5 anni. Se potessi cambiare il risultato dei derby darei tutto quello che ho, ma non si può più fare. È stato un dolore forte vedere gli avversari festeggiare".

Pioli su Ibrahimovic, il dualismo con l'Inter e la Juve

Ibrahimovic a Milanello: "Zlatan è sempre vicino alla squadra, ci dà tutta la fiducia e il sostegno possibile per superare questo momento".

Il dualismo con l'Inter: "Credo che sia stato un errore non sottolineare il cammino in Champions l'anno scorso, non so da cosa sia dipeso. Però, è inutile nasconderlo, il fatto che a vincere lo scudetto e a eliminarci sia stata l'Inter ha fatto la differenza nel nostro ambiente. Quando vinceva la Juve e il Milan arrivava quinto, sesto tutto ok, ora che c'è l'Inter tutto viene rimarcato di più".

La Juventus: "È una squadra solida, che può trovare la giocata in qualsiasi momento con gli attaccanti forti che ha e le palle inattive. Leao sarà capitano domani. Okafor e Chukwueze titolari? stanno bene, poi tocca a me fare le scelte. Turnover? In questo momento non sto pensando a far giocare gente per l'anno prossimo, a meno che nelle prossime giornate il secondo posto non sia assicurato".