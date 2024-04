Milan, lavoro per Ibra: contro Lopetegui è già sommossa popolare dei tifosi

La sommossa popolare contro la candidatura di Julen Lopetegui a prossima guida tecnica del Milan è arrivata fino a Gerry Cardinale a New York ed era da tanto tempo che non vi era una compattezza così forte dentro la tifoseria milanista contro una – possibile – decisione da parte del club. Ma perché c’è stata questa reazione così veemente dentro il tifo rossonero? La risposta è molto semplice e risiede, in buona percentuale, nello scudetto vinto dall’ Inter , che si è cucita la seconda stella sulla maglia vincendo il derby della scorsa settimana. I tifosi del Milan, nella loro visione, pensano che la scelta di un allenatore di fascia alta come Antonio Conte possa essere una vera e propria dichiarazione d’intenti, una risposta immediata e di grande impatto che andrebbe a generare un nuovo entusiasmo dentro una tifoseria frustrata dai risultati delle ultime due stagioni e da determinante dinamiche molto più americane e poco inclini al vivere il calcio in Italia e a Milano, dove la rivalità sportiva tra Milan e Inter è molto forte.

La protesta dei tifosi rossoneri

Ecco spiegato il punto cardinale della “rivolta” e una non soddisfazione da parte dei tifosi rossoneri, con un profilo che tenga viva la fiamma della passione, potrebbe riverberarsi in una serie di conseguenze non da poco come, ad esempio, il calo degli abbonamenti e delle presenze allo stadio, che è sempre stato un motivo di vanto per la dirigenza milanista. Oppure i minori introiti sul merchandising, altro aspetto sul quale a Casa Milan sono molto attenti. Perché alla fin della fiera, per quanto si possa avere una visione globale del tifo, quello che conta davvero è il supporter italiano, che va allo stadio e che crea l’ambiente reale attorno alla squadra. San Siro, da qualche mese, non è più lo stesso di prima e non è detto che un mercato importante possa placare la fame di un top allenatore sulla panchina. E chissà che già a Milan-Genoa non si inizino a registrare dei dati in calo a livello di affluenza allo stadio. Questa non sarebbe di certo una bella notizia.