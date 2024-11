Leao-Fonseca, alta tensione Milan: Barcellona all'orizzonte

MILANO - La polvere, ormai, è uscita da sotto il tappeto e non si può più nascondere. Tra Rafael Leao e Paulo Fonseca non c’è un grande feeling e questo non è più né un rumors né uno spoiler, ma è un dato di fatto. L’esclusione contro il Napoli ne è la certificazione di come l’allenatore e il suo numero 10 vedano le cose in maniera differente, quasi diametralmente opposta. Fonseca non transige sul concetto secondo il quale la squadra venga prima del singolo e, secondo il suo punto di vista, non ha visto quei miglioramenti che avrebbe voluto da parte di Leao nel corso di questi mesi. Internamente alle sacre mura dello spogliatoio di Milanello, in tanti si auspicavano che il rapporto tra i due connazionali potesse essere completamente diverso, confidando in una crescita ulteriore di Leao data, magari, da una comprensione più profonda – anche linguistica – da parte di Fonseca.