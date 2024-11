“Alcol, droghe e violenza su una ragazza”: Corona fa il nome di Theo Hernandez

MILANO. Il fu re dei paparazzi, Fabrizio Corona, è tornato alla carica. Dopo le rivelazioni di un anno e mezzo fa che, di fatto, aprirono il filone sul calcio scommesse, con le anticipazioni del coinvolgimento di Tonali e Fagioli - a cui seguirono però altri scoop che non trovarono conferme -, adesso Corona ha tirato in ballo Theo Hernández. Giovedì notte, sul suo canale Telegram, Corona ha pubblicato questo messaggio: "Domani (quindi ieri, ndr) vi mostro, in totale esclusiva, il primo video sconvolgente di Theo Hernandez che in una serata è stato capace di: sfasciarsi di alcool, farsi della droga dei palloncini, sfasciare un locale (con 42mila euro che ha dovuto risarcire) e aggredire fisicamente una povera ragazza".