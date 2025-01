Il Milan sogna Dani Olmo ma si accontenta di Bondo. E l’obiettivo Juve…

Da Olmo a Kolo Muani: i nomi del mercato del Milan

Aspettare, per esempio, potrebbe permettere al Milan di capire se e cosa accadrà intorno a Dani Olmo, visto che la situazione non è ancora chiusa e nei prossimi giorni potrebbero esserci novità: i rossoneri comunque potrebbero accogliere lo spagnolo solo in prestito con parte dell’ingaggio pagato. Dunque, meglio pensare ad altro. Per il centrocampo, per esempio, continua a essere monitorato Bondo del Monza. Galliani che vuole ovviamente salvare la squadra non intende cederlo a gennaio, ma se il Milan presentasse l’offerta giusta, sarebbe difficile non sedersi almeno al tavolo per parlarne. Il 21enne francese è un profilo che piace al club rossonero che a centrocampo vorrà però investire soprattutto in estate, quando proverà l’assalto a Ricci del Torino o Stiller dello Stoccarda. Non è da escludere però che anziché un centrocampista, il tecnico portoghese indichi un attaccante in grado di giocare in più ruoli: Kolo Muani del Psg è un profilo da tenere presente, ma attenzione anche a possibili sorprese.