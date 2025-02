Leao con Cristiano Ronaldo, 100 milioni sul piatto! Il Milan dice no

Al-Nassr, non solo Leao: no anche dal Brighton per Mitoma

Fatto sta che l’Al-Nassr è stato costretto a prendersi un altro due di picche dal mercato, dopo quello già incassato dal Brighton. Già perché il club saudita, prima ancora di approcciarsi a Leao, aveva messo nel mirino il giapponese Mitoma, offrendo anche in questo caso una bella somma, 65 milioni - ma di sterline. Il Brighton, però, esattamente come il Milan ha rifiutato e l’Al-Nassr chissà come ci è rimasto nell’aver scoperto che pure mettendo sul tavolo un piatto molto ricco, alcune squadre restano immuni al fascino dei dobloni. Tornando a Leao, se l’Al-Nassr avrà intenzione di tornare in futuro alla carica per il portoghese, l’unico modo per far cambiare idea al Milan potrebbe essere pagare i 175 milioni della clausola rescissoria. Sempre ammesso che Rafa sia mai d’accordo nel salutare tutti e trasferirsi - aspetto del tutto da indagare, visto che il portoghese si è sempre detto felicissimo al Milan. Va segnalato però che anche negli ultimi giorni della sessione di mercato estiva c’era stato un tentativo di approccio a Leao, da parte del Barcellona. Pure in quel caso il Milan aveva fatto orecchie da mercante: Leao non è in vendita. Con qualche famoso ex (Sheva) che però ha recentemente stroncato il giocatore («Non è un leader») e un rendimento stagionale non esaltante, viene da chiedersi se quando si faranno vive altre pretendenti - Leao ne ha tante - il Milan continuerà a far muro o prima o poi cederà all’offerta giusta.