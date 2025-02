Morata ufficiale al Galatasaray: formula e cifre del trasferimento

Morata, formula e cifre

Le due società hanno trovato l'accordo per una cessione in prestito con obbligo di riscatto per circa 10 milioni di euro. Morata ha lasciato l'Italia nel primo pomeriggio e ha raggiunto la Turchia, dopo aver segnato 5 gol in sedici partite di campionato e uno in Champions in sette presenze. Al suo posto il Milan si è assicurato Gimenez dal Feyenoord.

Il saluto di Morata

"Grazie per avermi dato la possibilità di indossare questa maglia. Il Milan è una società incredibile e lo è ancora di più la gente che ci lavora. Grazie a tutti", con le emoticon di due mani giunte in segno di ringraziamento e un cuore: è il messaggio pubblicato, in sovrimpressione a una propria foto in maglia rossonera mentre saluta il pubblico, da Alvaro Morata tra le proprie storie Instagram.