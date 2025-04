Paratici al Milan, l’uomo giusto  al momento giusto

Fabio Paratici ha vinto nove scudetti con la Juventus. Ha vinto insieme a Beppe Marotta, che ne intuì il talento tanto tempo fa per poi coltivarlo con attenzione. E ha vinto senza Beppe Marotta, in una naturale emancipazione professionale. Ha avuto intuizioni calcistiche geniali come Vidal o Pogba nel primo periodo juventino, quando si dovevano trovare i campioni senza avere grandi budget a disposizione ed è stato l’architetto dell’affare Ronaldo che, al di là dei risultati (sui quali è aperto da anni un dibattito), come pura operazione di calciomercato resta una delle più clamorose degli ultimi vent’anni. Oggi è l’uomo di fiducia di Daniel Levy, presidente del Tottenham, e non è un dettaglio perché chi conosce il calcio inglese sa come sia difficile conquistarla, quella fiducia. Domani sarà il dirigente che governerà l’area tecnica del Milan, che con lui ha fatto un “acquisto” importantissimo. Per carità, non è infallibile e nella sua carriera non mancano errori, ma la sua conoscenza del calcio e le esperienze aziendali maturate nella Juventus e nel Tottenham fanno di lui l’uomo giusto al momento giusto.