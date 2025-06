Da colpo di mercato a possibile partente: Milan, l’incredibile parabola di Gimenez

Operazioni in uscita

In uscita Musah (il Napoli offre 22 milioni, ma Tare ne vuole almeno 25) e soprattutto Theo Hernandez (ormai un separato in casa dopo il no all’Al Hilal), per il quale sta sfumando la pista Atletico Madrid. Nel frattempo la settimana che inizia oggi vedrà il Milan provare l’affondo decisivo per Granit Xhaka. Il regista svizzero ha già detto si ai rossoneri per un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Lavori in corso per trovare una quadra col Bayer Leverkusen, che apprezza molto Malick Thiaw come possibile sostituto di Tah andato al Bayern Monaco. Occhio quindi alla possibilità di una operazione allargata tra le due società. Per quanto riguarda Jashari, invece, il Bruges continua a sparare alto: troppi i 30 milioni più bonus richiesti dalla squadra belga. Tanto che dalle parti di via Aldo Rossi sembrano orientati a rivolgersi altrove per puntellare il centrocampo, che dopo Modric (visite mediche a luglio) riceverà altri due rinforzi. Uno potrebbe essere appunto Xhaka, l’altro una sorpresa nel corso delle prossime settimane. In fondo il mercato estivo è appena incominciato…