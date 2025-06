Allegri e il Milan stile NBA: da Landucci a Folletti, ecco lo staff

Corradi nello staff di Allegri al Milan

Anche Bernardo Corradi, l'ultimo arrivato, ha scelto di lasciare la nazionale Under 20 per seguire il «master» - così lo ha chiamato - a Milanello con Allegri. L'allenatore livornese ha tantissima voglia di tornare in pista. Lo sta dimostrando con l’attivismo degli ultimi giorni - è stato più volte in sede, quindi anche a Milanello a programmare la preparazione -, prima di prendersi qualche giorno di vacanza in vista dell’inizio ufficiale della stagione che prenderà il 7 luglio (il 4 e 5 i primi test fisici). L’obiettivo richiesto dal club rossonero ad Allegri sarà quello di tornare in Champions e competere per la vetta, ma l’allenatore vorrà sicuramente cercare qualcosa di più e il mirino è puntato su Conte, primo rivale per lo scudetto. I due si sono dati il cambio in bianconero e si sono affrontati pochissime volte. L'ultima, il 6 ottobre 2013 a Torino, vinse 3-2 la Juve di Conte contro il Milan di Allegri. Max ha affrontato Antonio otto volte con un bilancio negativo: 5 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria, il 1 novembre 2009 in Cagliari-Atalanta 3-0. Un'era fa. Allegri ha tanta voglia di rinfrescare anche questa statistica.