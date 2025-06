Morata, il pupillo di Allegri e quel contratto col Milan fino al 2028: non è che...

MILANO - Milan, sicuro che Alvaro Morata non serva? Il tema sul possibile ritorno dell’attaccante spagnolo negli ultimi giorni si è fatto sempre più consistente. Al momento sono tre le indicazioni che arrivano. La prima: Morata vorrebbe lasciare il Galatasaray dove ha giocato in prestito da febbraio a maggio (16 presenze e 7 gol). La seconda: il club turco ha pagato 6 milioni per prenderlo, prestito che scadrà il 20 gennaio 2026 con un obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 8; dunque se Morata forzerà la mano per andare via, il Gala dovrà ricevere un indennizzo per quanto già versato. La terza: il Milan - al momento - non contempla il suo ritorno. Morata, che potrebbe lasciare la nazionale spagnola, vedrebbe di buon occhio un ritorno in patria (Siviglia?), mentre in Serie A ha fatto un pensierino al suo acquisto il Como di Fabregas.