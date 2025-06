Retegui, Vlahovic, Nunez, Hojlund: Milan effetto domino. E intanto c’è Ricci

Massimiliano Allegri è stato chiaro con Igli Tare: mi serve un centravanti . Il nuovo ds rossonero all'inizio della scorsa settimana ha stilato il profilo: un giocatore con caratteristiche diverse da Santiago Gimenez - che rimarrà, ma non è il "9" ideale del tecnico toscano -, un attaccante che sappia difendere palla, faccia salire la squadra e sia determinante dentro l'area. Uno alla Giroud. Il problema è che centravanti di questo tipo, in Italia e in Europa, costano. E, aspetto non secondario, il mercato dei "9" deve ancora scatenarsi. Per questo motivo, avendo comunque una punta su cui il club ha investito più di 30 milioni a gennaio, Tare ha cominciato la sua campagna acquisti da altri reparti, in particolare il centrocampo.

Altri rinforzi

Serviranno quindi due terzini nuovi, un difensore centrale se ne uscirà uno e un attaccante esterno se verranno piazzati Okafor e Chukwueze (uno, Saelemaekers, rientrerà invece dal prestito alla Roma, per rimanere). E poi, appunto, un altro centravanti, possibilmente titolare. Già, perché Allegri seguendo un vecchio adagio di Pantaleo Corvino - «puoi sbagliare la moglie ma non l'attaccante e il portiere»-, dopo aver bloccato Maignan, adesso per costruire il suo Milan che dovrà tornare in zona Champions e magari dare fastidio per lo scudetto, vuole un nove affidabile, che veda e senta la porta. I nomi sul tavolo sono tanti, alcuni sogni (attualmente?) irraggiungibili come Gyokeres, Osimhen e Sesko, altri sono nel mirino di altri club che però potrebbero poi virare su altri obiettivi. Come Nunez, corteggiato dal Napoli che sta valutando anche Lucca. Se l'uruguaiano non andasse da Conte, allora il Milan potrebbe tornare a pensare a lui, col Liverpool però che chiede 65-70 milioni. Dal primo al 15 luglio sarà attiva la clausola da 52 milioni di Kean, su cui è in pressing l'Al-Qadsiah: se l'attaccante azzurro non accettasse, magari il Milan potrebbe provare a trattare con la Fiorentina nella seconda metà di luglio. Come si evince, c'è bisogno di tempo e pazienza. Tare vuole capire come si muoverà il mercato. Per esempio, al Milan piace Retegui, ma l'Atalanta non vorrebbe venderlo. Se però la Dea non dovesse cedere né Lookman, né Ederson, allora Retegui potrebbe diventare il big sacrificabile, ad almeno 40-45 milioni. La stessa cifra che serve per strappare Hojlund al Manchester United: il danese era nel mirino dell'Inter che ora ha allentato la presa. Altre opzioni? Mitrovic che potrebbe lasciare l'Al-Hi-lal per 20 milioni (ma va per i 31 anni), Pavlidis del Benfica, Mikautadze del Lion e Arokodare del Genk. Sullo sfondo resta Vlahovic: oggi lo juventino è in fondo alla lista di Tare e Allegri, ma fra un mese, chissà...