Senza terzini titolari né centravanti: Milan, c’è da stare poco Allegri

MILANO - Questa sera, dall’aeroporto di Malpensa, il Milan darà il via alla sua tournée tra Singapore , Hong Kong e l’Australia che chiuderà la prima parte della preparazione estiva 2025 agli ordini di Massimiliano Allegri . L’allenatore toscano ha iniziato a far faticare i giocatori a sua disposizione a partire dal 7 luglio e ha voluto subito mettere le cose in chiaro: servono intensità e concretezza per cercare di cancellare l’annata 2024-25 e per riportare il Milan almeno in Champions League . Max, come sempre, ha saputo leggere la situazione e la rosa attualmente a disposizione che, tuttavia, presenta dei vuoti importanti per quanto concerne l’undici titolare, anche se alcuni di questi dubbi potrebbero vedersi estinti nel corso dei prossimi giorni come gli slot dei due terzini titolari.

La difesa incompleta

In Asia, contro Arsenal e Liverpool, sulle corsie si alterneranno Alex Jimenez, Davide Bartesaghi, Emerson Royal e Alexis Saelemaekers, che potrà essere utilizzato anche in altre posizioni del campo ma, al momento, la necessità è in quel ruolo specifico. Allegri alternerà i laterali a disposizione così come inizierà a lavorare sulla coppia di centrali titolare con Matteo Gabbia, Strahjnia Pavlovic, Fikayo Tomori e Malick Thiaw che saranno mixati anche se i primi due, per caratteristiche tecniche, potrebbero partire davanti anche se Tomori ha intenzione di riprendersi un ruolo centrale (in tutti i sensi) in questo nuovo Milan.

Ricci la novità, Modric in vacanza

Con Luka Modric in vacanza post Mondiale per Club, ecco che a centrocampo si potranno vedere alcuni esperimenti. La grande curiosità è posata su un giocatore che, nell’ultimo anno, è stato una grossa incognita ovvero Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese è un profilo che sfizia parecchio Allegri, che in carriera ha fatto rendere al massimo Kevin-Prince Boateng seppur con un sistema di gioco diverso rispetto al 4-3-3 che sembra emergere dal laboratorio di Milanello. L’ex Chelsea, molto stimolato dal tecnico livornese e dal suo staff, si gioca delle chance importanti in questa estate anche perché il mercato dovrebbe portare almeno un altro volto nuovo oltre a quelli di Modric e di Samuele Ricci. Youssouf Fofana, a sua volta, sarà provato sia come schermo davanti alla difesa sia come mezzala in base alle necessità, ma Allegri potrà contare sulla conformazione definitiva del centrocampo solamente quando la squadra tornerà dall’Australia, ovvero dai primi giorni di agosto.