Jashari-Milan, pranzo tra Tare e l’agente: pressing totale sul Bruges

MILANO - Il Milan non lascia, anzi raddoppia l’intensità del pressing per avere Ardon Jashari. Ieri, sull’argomento, ci sono stati due fatti importanti: Nicky Hayen , allenatore del Bruges , non l’ha convocato per la sfida di Supercoppa belga contro il Saint-Gilloise (in programma oggi); ma c’è dell’altro perché a Casa Milan si è tenuto un lungo pranzo di lavoro tra Tare e l’agente del centrocampista, incontro servito per concordare di proseguire con la strategia tracciata. Jashari , che ha già respinto al mittente offerte arrivate da Premier e Bundesliga , continuerà a restare sull’Aventino, forte di un accordo già trovato con il Milan per un contratto di 5 anni a 2,4 milioni a stagione.

Allegri attende due terzini

In queste ore il direttore sportivo rossonero sta giocando su più tavoli. Perché, oltre a Jashari, è primaria la necessità di consegnare nel più breve tempo possibile a Massimiliano Allegri due terzini, uno a destra, l’altro a sinistra. Quanto il Milan sia determinato a centrare l’obiettivo lo dimostra peraltro la decisione dell’ad Furlani di spedire a Barcellona un medico per visitare il ginocchio di Marc Pubill (un’estate fa non superò le visite con l’Atalanta) eccesso di prudenza - Pubill ha sempre giocato nell’ultima stagione con l’Almeria e quindi ha disputato con la Spagna l’Europeo under 21 - propedeutico ad avviare la trattativa con il club spagnolo. Decisamente più avanti sono invece i dircorsi con il Brighton per Pervis Estupinan che ha già detto sì al Milan (contratto quinquennale a 2,5 milioni di stipendio) ed è ormai promesso sposo del club rossonero. Tare ha fretta di chiudere e quindi, dopo una prima offerta da 13 milioni, è pronto al rilancio per avvicinare sensibilmente i 20 richiesti dal Brighton grazie anche all’intermediazione di Jorge Mendes che è pure l’agente del laterale sinistro ecuadoregno (con passaporto anche spagnolo, non un fattore trascurabile).

Fuori dal progetto

Ieri intanto non sono stati convocati da Allegri per la tournée in Asia e Australia Tommaso Pobega (a un passo dal ritorno al Bologna, ma a titolo definitivo, per 8 milioni) ed Emerson Royal, infortunato ma anche lui in uscita. Out naturalmente pure Adli, Vasquez e Bennacer tutti fuori dai piani del club tanto che non hanno partecipato nemmeno al ritiro a Milanello.