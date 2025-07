Leao, tutto su Allegri: “Ha già vinto e sta piacendo anche ai giovani perché…”

SINGAPORE (Malesia) - Il Milan di Massimiliano Allegri ha iniziato la tournèe in Asia dove nella prima amichevole affronterà l'Arsenal. Oltre ai movimenti di mercato i riflettori sono puntati come sempre su Rafa Leao già conquistato dal nuovo allenatore, così ai microfoni di Sky Sport: "Del mister sono molto contento, si tratta di una persona che ha già vinto al Milan e sa come gestire lo spogliatoio. Tiene a tutti, interviene tanto in allenamento. Penso che è una persona che può dare tanto e che mi può aiutare a fare una grande stagione". Parole di stima rinnovate ai microfoni di Rai Sport: "Ho tante buone sensazioni sul mister. Si tratta di un allenatore con esperienza che ha già vinto al Milan. Si è mostrato molto vicino a me e penso possa portare tanto al Milan".

Giocare nel Milan e l'obiettivo

Leao e Maignan sono gli ultimi superstiti della ssquadra dello scudetto diventati le icone del club: "Giocare con questa maglia è un sogno, ho già vinto dei trofei importanti ma si cerca di fare meglio. Dobbiamo cercare di fare una grande stagione perché il Milan merita di tornare in Champions League. Il Milan deve puntare a vincere trofei importanti - aggiunge - L’obiettivo è tornare a giocare la Champions, non sarà facile perché ci sono squadre molto attrezzate e competitive. Meglio o peggio non avere le coppe europee per poter essere competitivi in campionato? L’aspetto positivo è che giocando una volta a settimana si ha più tempo per lavorare, assimilare i concetti e diventare più squadra. L’aspetto negativo è che non giocando la Champions non giochi grandi partite che tutti vorrebbero giocare”.

Stagione del riscatto e Modric

Dopo la deludente passata stagione chiusa all'8° posto il Milan cerca il riscatto ma il portoghese non ne fa un'ossessione: "Sinceramente non penso tanto a quello. La gente si aspetta sempre di più da me e anche io voglio sempre fare meglio. Quando la squadra sta bene poi le individualità emergono". Mentre sull'arrivo di Luka Modric solo parole al miele: "Porta esperienza e tanta qualità. Aiuterà la squadra. Un grande investimento della società, un grandissimo giocatore e mi aspetto grandi cose da lui".