Theo Hernandez e Maldini capitano, l'ultimo gesto social è una frecciata al Milan?

Theo Hernandez ed il Milan . Una telenovela estiva che ha, purtroppo, accompagnato i tifosi rossoneri per la prima parte della sessione estiva di calciomercato e che, inevitabilmente, continua a lasciare strascichi tra i tifosi del Milan. Ad alimentare il rapporto con il club milanese, ci ha pensato l'esterno francese - passato all' Al Hilal di Simone Inzaghi per 25 milioni di euro - che ha condiviso sul proprio profilo Instagram una stories che lo ritrae mentre indossa una t-shirt in pieno stile Milan. Su quest'ultima figurano diverse immagini che ritraggono l'ex direttore tecnico dei rossoneri da giocatore, accompagnate dalla scritta 'Paolo Maldini Capitano'. Theo Hernandez ha dimostrato, quindi, ancora una volta il solido legame che intercorre tra i due, con l'esterno francese che ha sempre mostrato stima nei confronti di Paolo Maldini , sin dai tempi dell'addio al Milan nelle vesti di dirigente. Il Milan, nel frattempo, ha chiuso per il sostituto del francese: dal Brighton è arrivato l'esterno ecuadoriano Pervis Estupinan , già presentato dal club.

L'addio social al Milan e le parole su Maldini

La scorsa settimana è arrivato, sempre sui social, il saluto dell'esterno francese al club rossonero: "Dopo sei anni in questo club, è arrivato il momento di dire addio. Sono arrivato al Milan nel 2019 con sogni, voglia e l’entusiasmo di indossare una maglia ricca di storia. Oggi me ne vado dopo aver vissuto momenti indimenticabili, come la vittoria della Serie A e della Supercoppa Italiana, e soprattutto dopo aver condiviso lo spogliatoio con persone straordinarie. Grazie di cuore ai miei compagni, a ogni allenatore che ha creduto in me, e in particolare a Paolo Maldini, per la sua vicinanza, visione e leadership. E grazie alla tifoseria rossonera, che è sempre stata presente, nei momenti belli e in quelli difficili. Sentire il vostro sostegno è stato un privilegio che non dimenticherò mai e che porterò per sempre nel cuore". Theo Hernandez si è poi soffermato sulle motivazioni che hanno portato all'addio: "La mia decisione di andarmene non è stata facile. Ho sempre saputo dove volevo stare, e il Milan è sempre stata la mia priorità. Ma, purtroppo, non tutto dipende da una sola persona. La direzione che ha preso il club e alcune decisioni recenti non rispecchiano i valori né l’ambizione che mi hanno portato qui. È il momento di chiudere un capitolo e iniziarne un altro, diverso, ma altrettanto importante per me. Me ne vado a testa alta, perché ho sempre dato tutto per questo club, impegnandomi al massimo e condividendo gli stessi sogni di questa tifoseria. Me ne vado con il cuore pieno, e con la speranza che molto presto il Milan torni al posto che merita. Milano sarà sempre parte di me. Forza Milan Sempre".

I commenti dei tifosi sui social

Sono tante le considerazioni rilasciate dai supporters rossoneri sui social, in particolare su X. "Sono io o Theo vuole dare la colpa alla dirigenza del Milan per tutto quello che è successo da quando Maldini è stato licenziato?" è soltanto uno dei tanti commenti sulla 'frecciatina' lanciata dal francese al suo ex club, facendo quasi intendere che l'addio di Maldini al Milan sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso della sua esperienza in rossonero. Altri snobbano, invece, il calciatore: "Non è più un nostro giocatore, non c'è bisogno di dargli importanza..." o ancora "Non c'interessa più". Dai commenti fuoriesce, ovviamente, anche la delusione dei tifosi in relazione alle ultime prestazioni poco brillanti di Theo Hernandez: "Adoro l'omaggio a Paolo, peccato solo che non si sia impegnato nelle ultime stagioni per eguagliarlo" oppure "ma sul campo...". Resta di fatto che l'addio di Theo, in un modo o nell'altro, ha segnato indelebilmente i tifosi rossoneri.