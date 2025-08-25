Milan, rispedito al mittente Boniface. Arriva Harder: le cifre dell’operazione. Su Rabiot...

MILANO - Giornata intensa quella di ieri a Casa Milan . Nel summit di mercato che c’è stato tra la dirigenza rossonera e Massimiliano Allegri si è fatto il punto, dettagliato, delle cose che servono a questa squadra per poter essere completa secondo la visione dell’allenatore. Con l’ addio a Victor Boniface , che non ha dato garanzie dal punto di vista fisico, il Milan adesso ha bisogno di almeno un’altra punta. Detto della situazione di Dusan Vlahovic , il Milan ieri ha affondato il colpo per Conrad Harder dello Sporting Lisbona . Il giocatore, da oltre una settimana, è stato bloccato dai rossoneri che hanno raggiunto un accordo di massima con lo Sporting per 24 milioni più 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita . Ieri sera sono stati costanti i contatti tra le parti per definire l’accordo finale che dovrebbe essere finalizzato nella giornata odierna. Quando arriveranno tutti gli ok, Harder volerà verso Milano per le visite mediche e la firma. Su di lui c’era, molto forte, il Rennes .

Milan, Allegri detta la linea

Allegri, nella riunione di circa cento minuti di ieri, ha poi ribadito le altre necessità della rosa ovvero un difensore centrale puro e una mezzala con caratteristiche diverse rispetto a Fofana e Loftus-Cheek, che sanno andare negli spazi ma non hanno le altre caratteristiche che Max vuole per chi deve giocare in quella posizione. Il nome preferito dell’allenatore rossonero è Adrien Rabiot, che è reduce dalla rissa con Rowe (passato al Bologna) ma anche dallo scontro verbale tra la madre-agente Veronique e Roberto De Zerbi, che però ieri ha cercato di ricucire dichiarando: "Non chiudo la porta a nessuno, ma non sono il solo a decidere. Tendo la mano a tutti e sono pronto a fare tutto il possibile, sul piano umano ancora prima che calcistico".

Rabiot al Milan, Bennacer al Marsiglia

I rapporti tra Milan e Om sono buoni e i colloqui potrebbero coinvolgere, nuovamente, anche Ismael Bennacer che attualmente è fuori dalle scelte di Allegri e che tornerebbe volentieri a Marsiglia. A livello di spazio in rosa, invece, l’armadietto potrebbe lasciarglielo Yunus Musah, che continua ad essere un obiettivo dell’Atalanta. Da Casa Milan hanno fissato il prezzo: 25 milioni più 5 di bonus facili per l’americano. Per quanto concerne il difensore centrale, difficile arrivare a Demiral dell’Al-Ahli così come a nomi pesanti come quello di Kim del Bayern Monaco ma finito nelle retrovie. Occhio alle occasioni tipo Okoli del Leicester.