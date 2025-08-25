Milan, rispedito al mittente Boniface. Arriva Harder: le cifre dell’operazione. Su Rabiot...

MILANO - Giornata intensa quella di ieri a Casa Milan. Nel summit di mercato che c’è stato tra la dirigenza rossonera e Massimiliano Allegri si è fatto il punto, dettagliato, delle cose che servono a questa squadra per poter essere completa secondo la visione dell’allenatore. Con l’addio a Victor Boniface, che non ha dato garanzie dal punto di vista fisico, il Milan adesso ha bisogno di almeno un’altra punta. Detto della situazione di Dusan Vlahovic, il Milan ieri ha affondato il colpo per Conrad Harder dello Sporting Lisbona. Il giocatore, da oltre una settimana, è stato bloccato dai rossoneri che hanno raggiunto un accordo di massima con lo Sporting per 24 milioni più 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Ieri sera sono stati costanti i contatti tra le parti per definire l’accordo finale che dovrebbe essere finalizzato nella giornata odierna. Quando arriveranno tutti gli ok, Harder volerà verso Milano per le visite mediche e la firma. Su di lui c’era, molto forte, il Rennes.
Milan, Allegri detta la linea
Allegri, nella riunione di circa cento minuti di ieri, ha poi ribadito le altre necessità della rosa ovvero un difensore centrale puro e una mezzala con caratteristiche diverse rispetto a Fofana e Loftus-Cheek, che sanno andare negli spazi ma non hanno le altre caratteristiche che Max vuole per chi deve giocare in quella posizione. Il nome preferito dell’allenatore rossonero è Adrien Rabiot, che è reduce dalla rissa con Rowe (passato al Bologna) ma anche dallo scontro verbale tra la madre-agente Veronique e Roberto De Zerbi, che però ieri ha cercato di ricucire dichiarando: "Non chiudo la porta a nessuno, ma non sono il solo a decidere. Tendo la mano a tutti e sono pronto a fare tutto il possibile, sul piano umano ancora prima che calcistico".
Rabiot al Milan, Bennacer al Marsiglia
I rapporti tra Milan e Om sono buoni e i colloqui potrebbero coinvolgere, nuovamente, anche Ismael Bennacer che attualmente è fuori dalle scelte di Allegri e che tornerebbe volentieri a Marsiglia. A livello di spazio in rosa, invece, l’armadietto potrebbe lasciarglielo Yunus Musah, che continua ad essere un obiettivo dell’Atalanta. Da Casa Milan hanno fissato il prezzo: 25 milioni più 5 di bonus facili per l’americano. Per quanto concerne il difensore centrale, difficile arrivare a Demiral dell’Al-Ahli così come a nomi pesanti come quello di Kim del Bayern Monaco ma finito nelle retrovie. Occhio alle occasioni tipo Okoli del Leicester.