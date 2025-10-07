Milan-Como in Australia, Rabiot non ci sta: "Pazzesco. Tutto sopra di noi"

Adrien Rabiot ha rilasciato un'intervista a Le Figaro durante il ritiro della nazionale francese, impegnata contro Azerbaijan e Islanda nei match validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Secondo il quotidiano, "il diretto interessato ha accettato l'idea di fare l'intervista, senza però volersi soffermare sull'episodio di Marsiglia e gettare così benzina sul fuoco". Il centrocampista, attualmente in forza al Milan di Max Allegri , ha dichiarato: "In uno spogliatoio, cerco sempre di rimanere lo stesso, di essere umile, educato e rispettoso. Dopo, se dico la mia perché è importante, e siamo in uno sport di squadra, lo faccio. Non mi nascondo. Il rispetto per tutti è molto importante".

Le parole di Rabiot

E' stato chiesto a Rabiot quali siano gli ambiti in cui è intransigente. Rabiot ha risposto così: "Rispetto, dedizione al lavoro, sacrificio. Non si può barare: siamo parte di una squadra e se uno o due imbrogliano o fanno un po' meno degli altri, questo si farà sentire e avrà ripercussioni sugli altri. E' una cosa che non mi piace". Gli è stato anche chiesto quale immagine vorrebbe lasciare nel mondo del calcio: "Una persona appassionata, che ha lasciato una buona immagine, di cui si dice che ero educato, sempre rispettoso con tutti,ma anche di qualcuno che ha vinto tanto. Sono andato al PSG e ho vinto, a Torino ho vinto. Beh, a Marsiglia ho fatto solo una stagione e non ho avuto tempo. Anche a Milano spero di poter lasciare questo segno perché è importante. Con la nazionale francese ho vinto la Nations League e ho raggiunto la finale dei Mondiali. Questo ovviamente mi rimane impresso, perché non c'è niente di più grande".

Rabiot su Milan-Como

Il centrocampista ex Juventus ha detto la sua anche sulla decisione di disputare Milan-Como di campionato a Perth, in Australia. Rabiot ha dichiarato: “È totalement pazzesco. Poi sono accordi economici affinché il campionato abbia una certa visibilità, tutto questo è al di sopra di noi. È pazzesco fare così tanti chilometri per far giocare una partita fra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci. Come sempre”.