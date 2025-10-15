Ansia Milan, si ferma Pulisic in nazionale! Emergenza per Allegri e i fantallenatori

In casa Milan non arrivano buone notizie dalle nazionali. Christian Pulisic si è infortunato nella notte durante l'amichevole contro l'Australia, vinta 2-1 dagli Stati Uniti. Il 27enne è stato sostituito al minuto 31 a causa di un problema muscolare, del quale ha parlato il ct degli USA Mauricio Pochettino nella conferenza stampa postpartita: "Credo che abbia sentito qualcosa al bicipite femorale. Lo valuteremo, domani volerà in Italia, ma per il momento non possiamo dire nulla con certezza", ha dichiarato l'ex tecnico di Tottenham, Psg e Chelsea.
Tegola per Allegri e i fantallenatori
L'allarme era scattato già la settimana scorsa, quando Pulisic aveva saltato un allenamento con la sua nazionale. Il problema fisico non sembrava grave, tant'è che è subentrato nella prima amichevole contro l'Ecuador dell'11 ottobre ed è partito titolare nella seconda con l'Australia di questa notte. Intorno alla mezz'ora però si è fermato e ha chiesto il cambio. In attesa di ulteriori esami, Pulisic è da considerare in forte dubbio per la prossima partita di campionato, che vede il Milan ospitare la Fiorentina domenica 19 ottobre alle 20:45. Emergenza per Allegri, che già deve fare a meno di Saelemaekers, infortunatosi anche lui in nazionale con il Belgio, oltre a Estupinan e Jashari. Non sorridono neanche i fantallenatori che avevano in rosa il miglior centrocampista per rendimento, autore fin qui di 4 gol e 2 assist nelle prime 6 giornate.