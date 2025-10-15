Ansia Milan, si ferma Pulisic in nazionale! Emergenza per Allegri e i fantallenatori

In casa Milan non arrivano buone notizie dalle nazionali. Christian Pulisic si è infortunato nella notte durante l'amichevole contro l' Australia , vinta 2-1 dagli Stati Uniti . Il 27enne è stato sostituito al minuto 31 a causa di un problema muscolare, del quale ha parlato il ct degli USA Mauricio Pochettino nella conferenza stampa postpartita: " Credo che abbia sentito qualcosa al bicipite femorale . Lo valuteremo, domani volerà in Italia, ma per il momento non possiamo dire nulla con certezza", ha dichiarato l'ex tecnico di Tottenham, Psg e Chelsea.

Tegola per Allegri e i fantallenatori

L'allarme era scattato già la settimana scorsa, quando Pulisic aveva saltato un allenamento con la sua nazionale. Il problema fisico non sembrava grave, tant'è che è subentrato nella prima amichevole contro l'Ecuador dell'11 ottobre ed è partito titolare nella seconda con l'Australia di questa notte. Intorno alla mezz'ora però si è fermato e ha chiesto il cambio. In attesa di ulteriori esami, Pulisic è da considerare in forte dubbio per la prossima partita di campionato, che vede il Milan ospitare la Fiorentina domenica 19 ottobre alle 20:45. Emergenza per Allegri, che già deve fare a meno di Saelemaekers, infortunatosi anche lui in nazionale con il Belgio, oltre a Estupinan e Jashari. Non sorridono neanche i fantallenatori che avevano in rosa il miglior centrocampista per rendimento, autore fin qui di 4 gol e 2 assist nelle prime 6 giornate.