Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Verso Inter-Milan: Gimenez in dubbio, Pulisic ci sarà. Le ultime su Rabiot

L'attaccante messicano molto probabilmente dovrà tifare ancora i compagni dalla tribuna. Per Allegri "nuova" coppia in attacco
1 min
MilanGimenezRabiot
Verso Inter-Milan: Gimenez in dubbio, Pulisic ci sarà. Le ultime su Rabiot © Marco Canoniero
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra
MILANO - Il derby di Milano si avvicina ed il Milan di Massimiliano Allegri ci arruva quasi al completo. Perché se da una parte sono recuperati Adrien Rabiot e Christian Pulisic, dall'altr c'è Santi Gimenez fermo ai box. Questa sosta, però, non ha provocato nuovi infortuni come invece accaduto il mese scorso. Si continua ad allenare a parte rispetto al resto dei compagni l'attaccante messican. Difficile vederlo tra i convocati per il derby ma Allegri può contare su Pulisic recuperato del tutto e pronto per una maglia da titolare al fianco di Rafa Leao (prima volta insieme). Da valutare invece il minutaggio di Rabiot, che comunque già da alcuni giorni è tornato ad allenarsi con il resto della squadra

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Milan, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS