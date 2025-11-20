Verso Inter-Milan: Gimenez in dubbio, Pulisic ci sarà. Le ultime su Rabiot

© Marco Canoniero
MILANO - Il derby di Milano si avvicina ed il Milan di Massimiliano Allegri ci arruva quasi al completo. Perché se da una parte sono recuperati Adrien Rabiot e Christian Pulisic, dall'altr c'è Santi Gimenez fermo ai box. Questa sosta, però, non ha provocato nuovi infortuni come invece accaduto il mese scorso. Si continua ad allenare a parte rispetto al resto dei compagni l'attaccante messican. Difficile vederlo tra i convocati per il derby ma Allegri può contare su Pulisic recuperato del tutto e pronto per una maglia da titolare al fianco di Rafa Leao (prima volta insieme). Da valutare invece il minutaggio di Rabiot, che comunque già da alcuni giorni è tornato ad allenarsi con il resto della squadra
