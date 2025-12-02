Sergio Ramos si offre al Milan: contatti in corso tra le parti, ma c'è anche Thiago Silva

MILANO - Sergio Ramos non ha intenzione di smettere di giocare e dopo l’esperienza in Messico vuole rimettersi in gioco. A breve, il leggendario difensore spagnolo, campione di tutto con il Real Madrid e con la Spagna della generazione d’oro, sarà un giocatore svincolato e vorrebbe tentare una nuova avventura professionale in Europa, particolarmente in Italia. Alcuni intermediari hanno già mosso i loro passi e lo avrebbero proposto anche al Milan, dopo che due anni fa venne proposto all’Inter prima di tornare al Siviglia. Da via Aldo Rossi non arrivano segnali “caldi” attorno al nome di Sergio Ramos, così come su quello di Thiago Silva che, a sua volta, è in uscita dal Fluminense e nelle passate settimane era stato segnalato in orbita Milan per un clamoroso ritorno, anche solo per sei mesi. L’operazione Modric è unica nel suo genere e non un’equazione infallibile quella di dover portare, anche se per poco tempo, dei grandi calciatori con la carta d’identità ingiallita nel nostro calcio. Non è detto che queste scelte paghino come sta pagando quella fatta dal Milan con il regista croato, attorno al quale è stato costruito un sistema tattico che gli può permettere di essere centrale, unitamente alla sua grande preparazione fisica e mentale, che lui alimenta quotidianamente.