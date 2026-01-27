Milan, Allegri in ansia per Leao: il rischio pubalgia e quel freno da lasciare tirato. Cosa filtra 

Il cuore oltre l’ostacolo, anche a costo di scendere in campo non al meglio della condizione. Rafael Leao, in questa stagione, sta dando tutto per il Milan e per arrivare all’obiettivo minimo che il club ha fissato la scorsa estate, ovvero il ritorno in Champions League. Rafa, nelle ultime partite, sta scendendo in campo non al massimo della condizione fisica, perché il problema alla zona alta dell’adduttore/zona pubalgica non è ancora smaltito del tutto e lui, comprensibilmente, non si sente al massimo delle sue potenzialità. Anche all’Olimpico, contro la Roma, la sua è stata una partita di fatica, di abnegazione ma anche di poca qualità, quella qualità che lui riesce ad esprimere nei momenti in cui corpo e mente si sentono bene e sono fortemente connessi tra di loro. A Como, ad esempio, dentro un’altra gara di sofferenza, una sua sgasata si è poi conclusa con l’assist per il gol del parziale 1-2 di Rabiot, messo in porta in maniera perfetta dal portoghese, che sa che momento stia vivendo il Milan, che la stagione sta per prendere una piega importante e che c’è bisogno di lui. È vero, non trova il gol da quattro partite (l’ultimo risale alla partita con il Genoa a San Siro), ma è altresì vero che non ha avuto grandi chance per andare per la porta avversaria e che, come accaduto anche con il Lecce, è lui a creare le situazioni per i compagni (vedi assist per Pulisic, cancellato da una delle parate di Falcone).