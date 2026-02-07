Calciomercato Milan: Tare insegue Gila. Se Gatti non si sblocca...

Non c’è due senza tre, è il caso di dirlo. Anche in estate il Milan andrà a caccia di un difensore centrale per puntellare e completare il pacchetto arretrato . Se in agosto i rossoneri erano stati a un passo da Joe Gomez (poi stoppato dal Liverpool quand’era in procinto di volare a Milano a causa del mancato approdo di Marc Guehi ai Reds ), nelle ultime ore della finestra invernale di mercato il Milan ha fatto un tentativo last minute per un pallino di Massimiliano Allegri . Quel Federico Gatti già cercato prima di Natale come possibile rinforzo per la retroguardia rossonera. E così domenica da via Aldo Rossi è partita una telefonata in direzione Continassa per sondare di nuovo il terreno per il numero 4 bianconero.

Da Gatti a Gila

Sul piatto un prestito con diritto di riscatto, ma la Juve ha fatto muro dinanzi al corteggiamento milanista, dato che in quelle ore stava già definendo la cessione di Rugani alla Fiorentina. Ergo, non avrebbe potuto dare il via libera a un’altra partenza. La sensazione però è che tra il Milan e Gatti non sia ancora giunta la parola fine. È una storia di mercato da tenere d’occhio nei prossimi mesi, anche se in vista della sessione estiva di trattative c’è un nome balzato in cima alla lista dei preferiti del ds Tare: Mario Gila. Il difensore della Lazio è in scadenza nel 2027 e ha già annunciato al club biancoceleste, tramite l’agente Alejandro Camano, l’intenzione di non prolungare. Motivo per cui i capitolini saranno costretti a cederlo, onde evitare di perderlo a parametro zero tra un anno. Uno scenario che fa gioco e gola al Milan, da settimane in pressing sullo spagnolo.

Pupillo di Tare

E non potrebbe essere altrimenti, visto che nel 2022 era stato proprio Tare a portarlo in Italia dal Real Madrid per 5 milioni più il 50% sulla futura vendita. Un aspetto da non sottovalutare nell’ambito delle negoziazioni. Da un lato, infatti, il presidente Lotito non vorrebbe scendere sotto i 20 milioni di valutazione, dovendone dare la metà ai Blancos. Dall’altro il feeling tra Tare e Gila può giocare un ruolo decisivo, spingendo il classe 2000 verso il Milan a scapito delle altre società interessate come l’Atletico Madrid e un paio di club inglesi (una è il Bournemouth al lavoro per rimpiazzare Marcos Senesi, che andrà via a parametro zero). Prima Gomez, ora Gatti e Gila: il Diavolo vuole trovare il rinforzo giusto in difesa.