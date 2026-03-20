Ahi Leao, niente Milan-Torino! Cosa è successo e le scelta di Allegri

© Marco Canoniero
MILANO - Non un momento felice per Rafa Leao. Il giocatore del Milan non sarà della partita sabato contro il Torino. La scelta di Massimiliano Allegri non è figlia dello sfogo visto domenica a Roma contro la Lazio o per problemi di tipo disciplinare, ma per via del solito adduttore. Sky Sport infatti ha riportato che il numero 10 rossonero non figura nei convocati per la sfida contro i granata in quanto non si è allenato oggi perché si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro. Domani farà accertamenti.
Allegri che nella conferenza stampa della vigilia ha sollecitato i suoi attaccanti a "svegliarsi" ma senza puntare il dito difendendo lo stesso Rafa: "Può fare tranquillamente il centravanti, basta vedere che movimenti ha fatto domenica, con l'Inter e Cremona con questi attacchi alla profondità. Quando si apre si sente un filino più a suo agio, ma quando si allarga se non gli arriva palla esce un po' dalla partita...". Prende quota la coppia Pulisic-Fullkrug da primo minuto con Nkunku ed il rientrante Gimenez pronti dalla panchina.
Allegri che nella conferenza stampa della vigilia ha sollecitato i suoi attaccanti a "svegliarsi" ma senza puntare il dito difendendo lo stesso Rafa: "Può fare tranquillamente il centravanti, basta vedere che movimenti ha fatto domenica, con l'Inter e Cremona con questi attacchi alla profondità. Quando si apre si sente un filino più a suo agio, ma quando si allarga se non gli arriva palla esce un po' dalla partita...". Prende quota la coppia Pulisic-Fullkrug da primo minuto con Nkunku ed il rientrante Gimenez pronti dalla panchina.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan