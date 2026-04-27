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Modric tiene in ansia il Milan dopo lo scontro con Locatelli: finale di stagione a rischio, la nota

Il centrocampista croato ha riportato un infortunio allo zigomo che molto probabilmente lo porterà a dover salutare anticipatamente la Serie A. E il Mondiale...
3 min
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Il Milan perde Luka Modric. Il centrocampista croato è uscito malconcio dalla sfida contro la Juventus di Luciano Spalletti di ieri sera, con l'ex Real Madrid protagonista di un duello aereo con Locatelli che ha portato entrambi a restare qualche minuto a terra per il dolore. Se da un lato il centrocampista bianconero non ha riportato danni particolari, dall'altro Modric - costretto addirittura ad abbandonare il campo al 79' con la borsa del ghiaccio sul capo - ha riportato problemi più evidenti che lo terranno fuori contro il Sassuolo alla prossima giornata e quasi sicuramente lo porteranno a dover salutare anticipatamente la Serie A. L'infortunio riportato dal croato è una doppia frattura allo zigomo sinistro, che al momento mette in dubbio anche la presenza di Modric al Mondiale, con una maschera protettiva che potrebbe però risolvere il tutto.

Modric, la nota ufficiale del Milan sull'infortunio

I rossoneri hanno prontamente reso note quelle che sono le attuali condizioni di Modric, attraverso una nota ufficiale che spiega la tipologia di infortunio a cui è andato incontro il croato: "Gli esami strumentali effettuati oggi hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico, previsto nelle prossime ore. Ulteriori dettagli  verranno comunicati successivamente all’operazione".

In merito allo scontro con l'ex Real è intervenuto anche Locatelli al termine della partita disputata ieri: "Io e Modric ci siamo scontrati con la testata. Spiace, soprattutto quando un campione del genere esce dal campo. Mi ha detto 'hai la testa dura'."

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