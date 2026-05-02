Allegri, l’inchiesta arbitri e l’allenatore rivelazione della Serie A: "Dai tempi Juve"

Sassuolo bestia nera e come sta Gimenez

Sul Sassuolo bestia nera del Milan: "Speriamo che sia stata una bestia nera (e quindi non più ora ndr, ride). Loro sono molto bravi nelle giocate in area e nei contropiedi. Questa è una squadra che sembra che ti concede, ma in realtà concede poco. Appena prendono palla ti vengono a far male. A settembre sarebbe stata un tipo di partita, ora un'altra...". Poi è ritornato a parlare del futuro, ma sempre con il solito pensiaro, mettendo tutti sull'attenti e pensando alla stagione in corso: "Tutti dobbiamo essere allineati per il bene del Milan, ma fino al raggiungimento dell'obiettivo non possiamo parlare. Questo sposta di cento milioni il mercato, bisogna aspettare. Ora si fanno delle chiacchierate sulla stagione di quest'anno. Poi prenderemo delle decisioni per capire come migliorare la rosa. Un conto è avere una competizione, un conto tre: il numero della rosa va allargato. Ci sono dei giovani, come Comotto e Camarda e considerando anche Gabbia, Torriani e Bartesaghi sono cinque giocatori che arrivano dal settore giovanile e questo deve essere un fattore base. Avere giocatori dalle giovanili ti fa risparmiare risorse da sfruttare per altri giocatori esperti che vengono da fuori". Su Gimenez: "Lui è arrivato al Milan lo scorso anno, poi ha iniziato la stagione con un problema alla caviglia. L'infortunio lo ha tenuto fuori 4-5 mesi e poi trovare ritmo non è facile, si sta impegnando e sta lavorando bene. Resta un giocatore di valore, la stagione negativa è legata all'infortunio".